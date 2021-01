Machbare Aufgabe: RB Leipzig trifft im DFB-Pokal auf den VfL Bochum

Beide Clubs kennen sich, trafen insgesamt bereits viermal aufeinander. Aller vier Duelle entschied RB für sich. Die letzte Begegnung ist allerdings schon eine Weile her. Sie datiert vom 2. April 2016. Damals gewannen die Sachsen vor 32.244 Zuschauern 3:1 (0:0). Einer der Tribünengäste war Red-Bull-Gründer und Konzernchef Dietrich Mateschitz. Er bejubelte Tore von Massimo Bruno (2) und Dominik Kaiser. Immerhin sieben aktuelle RB-Profis, sollten sich noch an die Partie erinnern können. Denn Peter Gulacsi , Lukas Klostermann , Willi Orban , Marcel Halstenberg , Marcel Sabitzer , Emil Forsberg und Yussuf Poulsen standen damals in der Startelf und gehören auch heute zu den Leistungsträgern der Roten Bullen.

In Bochum hielt sich die Freude über das Los am Sonntagabend in Grenzen. "Es hätte sicherlich ein bisschen besser laufen können", kommentierte Sebastian Schindzielorz, Geschäftsführer Sport beim VfL. "Leipzig ist eines der absoluten Topteams in Deutschland. Das wird ein hochinteressantes Duell für uns." Den Kopf in den Sand stecken wollen die Bochumer natürlich nicht. "Pokalnächte können magisch sein, das haben wir in Mainz wieder erleben dürfen. Wir werden alles versuchen, um die Chancen die sich uns in Leipzig bieten, zu nutzen."