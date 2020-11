Mai-Bruderduell im DFB-Pokal: Dynamo Dresden trifft auf Darmstadt 98

Dresden. In der zweiten Hauptrunde des DFB-Pokals bekommt es Drittligist Dynamo Dresden mit dem SV Darmstadt 98 aus der 2. Bundesliga zu tun. Das ergab die Auslosung am Sonntagabend. Die Partie wird am 22. oder 23. Dezember im Dresdner Rudolf-Harbig-Stadion ausgetragen.

Anzeige