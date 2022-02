Macher der Sportroute Leipzig brauchen ganz langen Atem - Stadtrat bewilligt Geld

Leipzig. Die Leipziger Notenspur will die Musiktradion an der Pleiße erlebbar machen. Ähnlich gelagert ist das Anliegen der Sportroute Leipzig. 22 Orte – quer über das Stadtgebiet verteilt – stehen für die über die kommunalen Grenzen hinaus wirkenden, innovativen Ideen für Sportarten, Sportstättenbau oder Organisationsstrukturen. Oder besser gesagt, sollen stehen. Denn tatsächlich wurden von 22 Punkten bis dato lediglich fünf realisiert. Fehlen also noch 17 (alle geplanten Standorte findet Ihr in der Karte). Anzeige

Doch im Leipziger Doppelhaushalt waren gar keine Mittel für eine Fortführung vorgesehen. Bis jetzt. Die SPD-Fraktion beantragte in der jüngsten Ratsversammlung, im laufenden Jahr mindestens eine weitere Tafel zu realisieren und auch im Doppelhaushalt 2023/24 Geld für das Projekt einzuplanen. „Zielstellung sollte sein, dass wieder mindestens zwei Standorte pro Jahr realisiert werden“, hieß es im Antrag. Das sahen die Mitglieder des Rates zumindest teilweise ebenso und genehmigten für 2021/22 je 15.000 Euro – das reicht für eine Tafel pro Jahr. Die in den kommenden Monaten geplante soll am Zoo aufgestellt werden. Hier fanden die ersten Radrennen an der Pleiße statt.

Karte: Das ist die Sportroute Leipzig

Die Erfinder der Sportroute sitzen im Leipziger Sportmuseum und brauchten bisher bereits einen langen Atem. Denn die Idee zum Projekt entstand bereits vor rund 20 Jahren im Nachgang der Schließung des Museums 1990. Die Sportroute sollte als eine Art Überbrückung dienen, bis die umfangreiche Sammlung wieder öffentlich zugänglich sein würde. Doch es dauerte ganze 15 Jahre, bis der Stadtrat 2017 die Umsetzung beschloss und einen Gestaltungswettbewerb ausschrieb. Die ersten bunten Tafeln, entstanden nach Entwürfen des Stuttgarter Büros Uebele Visuelle Kommunikation, stehen seit Sommer 2019 in der Leplaystraße am Standort des ersten Turnhauses und am Fockeberg, dem Ort der ersten Fußballwiese. Es folgten die Stationen zum Leipziger Golfsport am Europahochhaus sowie für den jüdischen Sportverein Bar Kochba an der Delitzscher Straße. Ende 2021 konnte schließlich die Tafel am Standort der ehemaligen Bundesschule des Arbeiter-Turn- und Sportbundes in der Fichtestraße der Öffentlichkeit übergeben werden.



Sportmuseum könnte 2027 wiedereröffnet werden

Und das Sportmuseum selbst? Die mehr als 85.000 Objekte im Fundus warten weiter darauf, ins Licht der Öffentlichkeit zurückzukehren. Denn die Pläne, Ausstellung und die Geschäftsstelle von Fußball-Bundesligist RB Leipzig am Standort des ehemaligen Schwimmstadions (nahe der heutigen Arena) haben sich bekanntlich zerschlagen. Die Kommune wolle RB das Gelände per Erbpacht übereignen, der Club strebte einen Kauf an. Beide Seiten kamen nicht zu einer Einigung. Die eigentlich für 2024 angepeilte Realisierung – in diesem Jahr ist die Fußball-Europameisterschaft mit einigen Partien in Leipzig zu Gast – ist damit zwar vom Tisch. Aber noch in diesem Jahr soll es einen gemeinsamen Planungsbeschluss geben, so der Direktor des Stadtgeschichtlichen Museums, Anselm Hartinger, gegenüber der LVZ. Auf dem Gelände des ehemaligen Schwimmstadions entsteht eine Schule. Im räumlichen Zusammenhang damit soll das neue Sportmuseum errichtet werden.