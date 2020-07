Macht sich für den Sport stark: Innenminister Pistorius besucht Topathleten und den TKH

In der Corona-Krise müssen alle neue Wege gehen. Auch der Innenminister. Im Zweifel über den Hinterhof, vorbei an Müllcontainern und einem Berg an Altglas vom benachbarten Restaurant. „Das ist das Leben“, sagt Boris Pistorius gut ge­launt. Über den Hof führt der Einbahnstraßen-Sicherheitspfad beim Turn-Klubb zu Hannover aus dem Hauptgebäude in den schönen Außenbereich. Am Montag hat Pistorius, der auch das Sportressort verantwortet, den TKH be­sucht, um sich über die Lage beim größten Verein der Stadt zu informieren. Sein Fazit: Klappt alles vorbildlich. Pfeile auf dem Boden zeigen die Richtung an. Minister, Personenschützer, Reporter, Fotografen und Kameraleute schlängeln sich durch das Gebäude an der Maschstraße. Das ist mit dem Sicherheitsabstand nicht ganz leicht. Die TKH-Vizes Olaf Jähner und Karl-Fabian Schilling führen den Tross an. Sie sind gut zu erkennen, weil sie die schönsten Masken tragen. Beige und mit rotem Vereinslogo. Allerdings beschlagen dadurch ständig die Brillen. „Das nervt etwas“, räumt Jähner ein. Das Modell des Ministers sitzt besser, er behält den Überblick und achtet geflissentlich auf den Mindestabstand: „Sonst gibt es einen Shitstorm, das kenne ich schon.“

Die TKH-Vizes Karl-Fabian Schilling (links) und Olaf Jähner nehmen den Minister in die Mitte. © Debbie Jayne Kinsey

"Stufenplan hat uns sozusagen das Leben gerettet" Im Kraftraum greift sich Pistorius zwei 7,5-Kilo-Hanteln und bringt sich für Fotos in Positur. Jetzt dürfte er die Maske genau genommen so­gar abnehmen, denn er treibt ja Sport. Tut er aber nicht, sondern desinfiziert die Hanteln anschließend selbst. Ob der TKH denn die Folgen der Krise stemmen könne, will er dann wissen. „Ihr Stufenplan hat uns sozusagen das Leben gerettet“, sagt Jähner dazu und meint damit die schrittweisen Lockerungen der Corona-Regeln der Landespolitik. „Leider ist die Stadt mit der Umsetzung nicht so schnell nachgekommen“, mo­niert Jähner noch. Rund 200 Austritte habe der TKH zu verzeichnen, sagt Schilling, das sei noch moderat. Rund 700 Mitglieder hat der Verein. Den vom Besuch ebenso überraschten wie erfreuten Ehrenvorsitzenden Christian Wolf (74) trifft Pistorius auf dem Rad-Ergometer an – draußen, unter einem Zelt. Der TKH hat viele Fitnessgeräte ins Freie geschafft, abends kommen sie in die Hallen zurück. Das sei der richtige Weg, so Pistorius, er habe sein Rudergerät daheim auch an die offene Loggiatür gestellt. Es müssen eben neue Wege beschritten werden, auch weiterhin. „Zu denken, wir sind mit der Krise durch, wäre naiv. Ich glaube, Masken und Hygieneregeln werden uns noch eine Weile erhalten bleiben“, sagt Pistorius zum Abschied.

Innenminister Boris Pistorius mit Frauke Hundeling und Julian Real. © Debbie Jayne Kinsey

Besuch im Olympiastützpunkt Am späten Nachmittag hat der Minister den nächsten Sporttermin. Im Olympiastützpunkt am Maschsee trifft er etliche von Hannovers Top-Athleten. OSP-Leiterin Ilka Seidel bittet in den Ring der noch recht neuen Boxhalle. Harte Bandagen sind da jedoch nicht gefragt, nur der Mindestabstand. Die Sportler berichten von ihren Erfahrungen und Problemen in der Corona-Zeit. Das schönste Beispiel hat Ruderin Frauke Hundeling, die beim Achter-Training in Potsdam aus Brandenburg nicht in Berliner Gewässer – also über die durch den Wannsee führende Grenze – fahren durfte. Dort war das Rudern in so großen Booten noch nicht erlaubt.