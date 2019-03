Bericht: Köln-Präsident Spinner wollte Trainer oder Geschäftsführung entlassen

Trainer oder Geschäftsführung mitten im Aufstiegskampf entlassen? Das wäre ein echter Hammer gewesen! Aktuell ist der 1. FC Köln Tabellenführer der 2. Bundesliga und auf dem besten Weg, den direkten Wiederaufstieg zu schaffen. Doch innerhalb des Vereins läuft es nicht rund: Am Mittwoch kündigte Präsident Werner Spinner seinen Rücktritt an. Er mache diesen Schritt, „weil mir klar geworden ist, dass es über die momentane und künftige Ausrichtung des 1. FC Köln Differenzen gibt“, wurde der 70-Jährige am Mittwochabend in einer Vereinsmitteilung zitiert. Die Bild will nun den Grund für den Machtkampf beim 1. FC Köln gefunden haben. So soll Spinner gefordert haben, entweder Trainer Markus Anfang oder die komplette Geschäftsführung um Armin Veh und Alexander Wehrle zu entlassen.