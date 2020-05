Machtkampf beim DTV eskaliert

Die Atmosphäre, so steht es in einem weiteren offenen Brief der aktiven Tennisszene, empfanden die Mitglieder als aggressiv, befremdlich und als „theaterstückgleiche Inszenierung“, die „fassungslos“ macht. Diese Zeilen an den neuen Vorstand unterschrieben die Tennismannschaften Herren, Damen, Herren 30, 40, 50 und 55 sowie Damen 40. Kurzum: Große Teile der aktiven Tennisszene sprechen öffentlich ihre große Sorge aus, dass die „vergessen geglaubte Spaltung“ zwischen Tennis und Hockey wieder aufbricht. Sie beklagen Vertrauensverlust, erwarten mehr Zusammengehörigkeit.

Worum geht es? Anfang März erlebte der im Zooviertel beheimatete Verein eine Mitgliederversammlung, die „des DTV nicht würdig“ war, schreibt Alexander Freiberger in einem offenen Brief. Der Vorstandsvorsitzende ging in die Kampfkandidatur gegen den amtierenden Hockeywart – und verlor. Herausforderer Julius Schulze-Borges, Rechtsanwalt aus Hannover, seit Kindheit im DTV aktiv und langjähriger Kapitän der Hockey-Männer, ließ sich zum neuen Präsidenten wählen. Sein Vorstandsteam bestand zu diesem Zeitpunkt ohne Vertreter der Tennissparte. In Hannovers Sportszene ist daher längst von Palastrevolution der Hockeyabteilung die Rede. Zum Hintergrund: Mit etwa 1000 Mitgliedern bildet die Tennissparte den absoluten Großteil des Vereins (1800 Mitglieder), zur Hockeysparte zählen etwa 300 Mitglieder.

Fakt ist aber auch: Der Tennisverein ist in den vergangenen Jahren rasant gewachsen. Von knapp 1200 Mitgliedern in wenigen Jahren auf über 1800. Es wurden neue Anlagen gebaut, eine Traglufthalle, weitere Tennisplätze, Hockeyplätze, ein Vitalbereich mit Kraftraum und Schwimmbad. „Es ist viel entstanden, und das hat uns überrollt – an Kosten und an Aufgaben“, sagt Julius Schulze-Borges.

Sachthemen, die der neue Präsident in den Vordergrund stellen möchte. Sachthemen mit wirtschaftlichen Herausforderungen. Seine Ansage: Die Verschuldung muss zurückgefahren werden. „Wir sind zu hoch verschuldet, weil wir viele Investitionsmaßnahmen fremdfinanziert haben.“ Droht dem DTV die Insolvenz? Dazu schreibt Alexander Freiberger: Der DTV stecke weder in einer wirtschaftlichen Krise noch sei er am Rande der Zahlungsunfähigkeit, „wie es manche allen Glauben machen wollen“.

Den Ursprung für diese Eskalation um den Vorsitz zu finden führt ins Kleinteilige. Die Beteiligten schweigen sich dazu in den Details aus, betonen, dass sie keine Schlammschlacht wollen. „Persönliche Spannungen zwischen einzelnen Personen“, so umschreibt es Julius Schulze-Borges. „In diesem Umfeld war eine vernünftige Vereinsleitung für die Zukunft mit den vielen Aufgaben und Zielen nicht mehr möglich gewesen.“ Freiberger wird in seinem offenen Brief deutlicher: So hätte er „erhebliche Bedenken bezüglich der privaten Verflechtungen von Vorstandsmitgliedern mit Dienstleistern, Sponsoren und neutralen Ausschüssen, die aus meiner Sicht nicht dem Allgemeinwohl des DTV zugutekommen“. Konkret erwähnt Freiberger den Küchenumbau, der im Verantwortungsbereich der Vizevorsitzenden Eva-Maria Bluhm gelegen habe. Vorwürfe, die „abwegig und unsinnig“ seien, antwortet Schulze-Borges. „Es wurde auf persönlicher Ebene gestritten und das hat die sachliche Entscheidungsfindung schwierig gemacht.“ Niemand habe sorglos gehandelt, die persönlichen Dinge hätten die Sachthemen überlagert.

„Ich konnte mich mit meiner Auffassung nicht durchsetzen.“

In den vergangenen drei Jahren hat der Verein rund 1,5 Millionen Euro in seine Anlage gepumpt. Investitionen, die vom gesamten Vorstand abgesegnet wurden. Also auch von Julius Schulze-Borges, seit Mitte 2000 als Hockeywart Mitglied in dem Gremium. Eine Frage also: Wenn doch eine Pleite drohen würde, warum habe er nicht längst gehandelt? Die Punkte habe er immer wieder in den Vorstandssitzungen abgesprochen. „Ich konnte mich mit meiner Auffassung nicht durchsetzen.“ Freiberger sieht das anders, betont die einstimmige Verabschiedung der Etatplanungen innerhalb des Vorstandes.

Schulze-Borges will den Blick nach vorne richten, kündigt eine umfassende Kommunikationsoffensive an, um die „großen Umbrüche und Krisen zu bewältigen“. Er wirbt um Vertrauen, will alle Mitglieder enger in die Entscheidungsprozesse einbinden. Ihm schwebt ein umfassendes Ausschusswesen vor, etwa in Wirtschafts- und Sponsoringfragen, ebenso in sportlichen Aspekten. Mit Katja Sagowski hat er eine Jugendwartin für den Tennisbereich gefunden, für den Gesamtbereich soll in Kürze ein Tenniswart präsentiert werden. „Wissen Sie“, beginnt Julius Schulze-Borges, „die Ereignisse, die sich abgespielt haben, überlagern nicht den guten Zustand des Vereins.“ Auch von einer Spaltung will der Anwalt nichts wissen und schließt darin explizit seine neue Vorstandsmannschaft mit ein. „Der Klub hat kein Spaltungsproblem. Wir sind ein Familienklub, ein Großteil der Mitglieder ist in beiden Spaten vernetzt, die Struktur ist verwoben.“ Das sehen offenkundig zumindest die aktiven Tennisspieler anders.

Und wie geht es mit dem Ex-Präsidenten weiter? Alexander Freiberger will sich weiterhin im DTV engagieren, sportlich wie als mündiges Mitglied. Zu den Themen über seinen offenen Brief hinaus äußern wollte er sich auf Nachfrage nicht. Nur so viel: „Der Ablauf der Mitgliederversammlung war des Deutschen Tennisverein Hannovers nicht würdig und dieser hätte von uns als Vorstand verhindert werden müssen.“ Stattdessen droht die Zerreißprobe.