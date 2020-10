Neuer Machtkampf beim DFB: Stellt Keller die Vertrauensfrage? Bayern-Boss Rummenigge mahnt zur Ruhe

Die Szene, die sich vor zwei Wochen am Rande des Fußball-Länderspiels gegen die Türkei (3:3) abspielte, war bezeichnend. DFB-Präsident Fritz Keller verzichtete kurzfristig auf den Besuch der Freundschaftspartie – mit der Begründung, dass er sich nicht öffentlich mit Verdächtigen zeigen oder gar fotografieren lassen wolle. Ein Schlag ins Gesicht für die im Rahmen der Steueraffäre Beschuldigten, namentlich Generalsekretär Friedrich Curtius, Schatzmeister Stephan Osnabrügge und Vizepräsident Rainer Koch, die allesamt ihre Unschuld beteuerten. Curtius und Osnabrügge sollen inzwischen entlastet worden sein. So steht es zumindest in einem Zwischenbericht der externen Steuerprüfer.

An diesem Freitag treffen sich alle Beteiligten wieder – zur obligatorischen Präsidiumssitzung. Die Stimmung könnte angespannter kaum sein. Und das will etwas heißen beim DFB, wo es in den vergangenen Jahren immer wieder knallte, es häufig vor allem um Macht und Eitelkeiten ging. Auch aktuell könnte die Situation eskalieren, denn nach SPORTBUZZER-Informationen sind die Fronten komplett verhärtet. Offenbar so heftig, dass der Präsident sogar die Vertrauensfrage stellen könnte.