Bericht: Machtkampf um das DFL-Präsidium – Bayern/Dortmund-Besetzung soll verhindert werden

Wenn es um die Verteilung der TV-Milliarden in der Bundesliga geht, hat das DFL-Präsidium darüber zu entscheiden, wer wie viel Geld bekommt. Und: Vor der Generalversammlung am 21. August in Berlin, wo die 36 deutschen Profiklubs zusammenkommen, ist laut einem Bericht der Bild ein Machtkampf entbrannt. Hintergrund ist dabei die Zusammensetzung des neunköpfigen DFB-Präsidiums.