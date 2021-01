Wegen Machtkampf beim VfB Stuttgart: Ultras plädieren für Verlegung der Mitgliederversammlung

Angesichts des eskalierten Machtkampfes in der Führungsetage des VfB Stuttgart nehmen die Rufe nach einer Verlegung der nächsten Mitgliederversammlung in Fankreisen des Bundesligisten zu. Am Donnerstag plädierte die Ultra-Gruppierung "Schwabensturm Stuttgart 2002" für die Verschiebung der für den 18. März geplanten Veranstaltung "auf einen Termin als Präsenzveranstaltung in den warmen Sommermonaten und damit nach dem Ende der laufenden Saison". Zuvor hatte bereits der Fanausschuss des VfB eine Verlegung der Mitgliederversammlung angeregt.

Anzeige