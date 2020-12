Machtkampf beim VfB Stuttgart eskaliert: Präsident Vogt geht auf Herausforderer Hitzlsperger los

Der Machtkampf beim VfB Stuttgart ist eskaliert: Nachdem am Mittwoch der Vorstandsvorsitzende Thomas Hitzlsperger in einem offenen Brief schwere Anschuldigungen gegen Claus Vogt lanciert hatte, wehrt sich der Präsident und Aufsichtsratschef nun ebenfalls öffentlich. Vogt wandte sich am Donnerstag wie tags zuvor der Ex-Profi in einem vierseitigen "offenen Brief" via Twitter an die Fans des VfB - der gleichsam vermeintliche Klarstellungen wie deutliche Kritik an Hitzlsperger enthält. Vogt spricht von einer "diffamierenden Kampagne gegen mich" und beklagt ein "unsauberes Spiel".

