Machtwort von BVB-Boss Watzke im Haaland-Poker: Winter-Transfer "ausgeschlossen"

Hans-Joachim Watzke, Geschäftsführer des Bundesligisten Borussia Dortmund, lehnt einen Wechsel von Stürmerstar Erling Haaland noch in diesem Winter kategorisch ab. "Nein, das ist ausgeschlossen", sagte Watzke dem Nachrichtenmagazin Der Spiegel (Freitag). "Wer gibt denn einen der besten Stürmer Europas in der Winterpause ab, wenn er nicht muss? Borussia Dortmund ist noch in drei Wettbewerben vertreten - und in denen möchten wir mit der bestmöglichen Mannschaft antreten", erläuterte der Vereinsboss des Tabellenzweiten der Bundesliga.

