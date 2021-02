Von Rethen nach Russland: Madlen Wendland bekommt vom Schwimmen nicht genug

An der Stelle, wo Madlen Wendland als Mädchen so häufig ins Wasser gehüpft ist, ist heute von einem Schwimmbecken weit und breit nichts mehr zu sehen. Das Hallenbad Re­then an der Braunschweiger Straße wurde bereits im Jahr 2011 abgerissen; heute steht dort ein modernes Familienzentrum. „Kindertagesstätte und Generationentreff unter einem Dach“, preist die Stadt Laatzen ihre Einrichtung an. Eine Attraktion für Jung und Alt war die Halle früher auch, als dort noch Familien planschten und Madlen sich als frisches Mitglied der SG Rethen/Sarstedt bald anschickte, nach dem Seepferdchen, das sie in Pattensen erworben hatte, die Prüfungen für weitere Abzeichen abzulegen. Anzeige

„Ich habe ja auch noch einen kleinen Bruder, da konnte meine Mutter mich nicht immer ins Aqualaatzium oder nach Pattensen bringen“, erzählt Madlen Wendland. Also flugs den Anmeldebogen bei der SG ausgefüllt und ab in den örtlichen Schwimmklub – der kurzen Wege wegen. Die Wendlands wohnen bis heute in Rethen.

Wendland schwimmt parallel im SLZ Doch die Stoffaufnäher zum Auf-der-Badekleidung-Anbringen mit dem stilisierten Schwimmer in Bronze, Silber oder Gold, der sich vom Startblock kopfüber in die Fluten stürzt, waren nicht die einzigen Plaketten, die Madlen über die Jahre erwarb. Denn im Vereinswasser erst einmal warm geworden, zeigte sich schnell ihr Talent. „Am Anfang war ich noch nicht so integriert, doch dann habe ich schnell Leute kennengelernt“, sagt die heute 18-Jährige. Ballettschuhe und Trampolin, mit denen es Wendland auch versucht hatte, konnten bald nicht mehr mithalten. Spätestens nach ihrem ersten Wettkampf war es um Madlen geschehen. „Man schwimmt, alle feuern einen an, und alle fiebern mit dir mit“, berichtet sie begeistert. „Das ist die Motivation, dafür mache ich das alles.“

Früh rückte die Rethenerin in den Fokus des Sportleistungszentrums (SLZ) Hannover, der Familienrat beschloss, dass sie sich diese Chance nicht sollte entgehen lassen. Mit ihrer Vereinskollegin Sophie Brettmann wagte sie das Abenteuer. Parallel zum Training bei der SG ging es nun also noch in Hannover ins Wasser. Und die Erfahrung war anfangs ähnlich wie in Re­then. „Neue Eltern, neue Kinder, alles aufregend“, sagt Wendland, die jedoch erneut schnell anlandete.

Rethenerin schwimmt sich bis nach Russland Bei der deutschen Jahrgangsmeisterschaft in Berlin gewann sie mehrere Titel, bis vor zwei Jahren stand sie überdies im Juniorenkader des Deutschen Schwimm-Verbandes (DSV). Mit einer DSV-Auswahl reiste Wendland vor einigen Jahren zu einem Wettkampf nach Russland. „Das war einmalig – so eine tolle Erfahrung!“, schwärmt die Re­the­ne­rin. Der internationalen Konkurrenz schwamm sie davon – und gewann gleich zwei Mobiltelefone. Eins davon wurde ihr treuer Begleiter – nach Umstellen der kyrillischen Schriftzeichen auf die deutsche Sprache, versteht sich.

Auch zum Lernen ging es alsbald in die Stadt. Nach der Grundschulzeit wechselte Wendland an die Humboldtschule in Linden-Süd. Dort lernt der Teenager Seite an Seite mit Spezialisten anderer Disziplinen. „Handball, Wasserball, Tischtennis, Judo – da ist vieles dabei“, sagt Wendland. Mit Vektorrechnung und der Erklärung tektonischer Phänomene befassen sich alle gemeinsam. Wenn es um die Vertiefung sportlicher Fertigkeiten geht, verstreuen sich die Humboldtschüler in unterschiedliche Richtungen.

Auch Bruder fühlt sich im Schwimmbecken wohl Für Wendland geht es dann ins SLZ-Schwimmbecken nahe der HDI-Arena – nicht selten steht vor dem Unterricht bereits das erste Training an. „Zehn Einheiten pro Woche, da freut man sich, wenn man am Wochenende einfach mal ausschlafen kann“, sagt sie ehrlich. Das Teilzeitinternat ihrer Schule bietet tagsüber Unterschlupf, zum Schlafen kehrt Wendland jedoch stets nach Hause zurück. „Per Bahn, aber wenn ich das Auto meiner Eltern kriege, fahre ich mittlerweile damit“, sagt sie. Ab und an sitzt dann Finn auf dem Beifahrersitz. Ihr 15-jähriger Bruder besucht die gleiche Schule, schwimmt ebenfalls erfolgreich bei SG und DSV – und eifert seiner älteren Schwester diesbezüglich nach.