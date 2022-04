Champions-League-Duelle in Madrid: Polizei bereitet sich auf Hochrisiko-Spiele vor

Die Polizei der spanischen Hauptstadt Madrid bereitet sich auf Hochrisiko-Spiele der englischen Klubs FC Chelsea und Manchester City in der Champions League gegen Real Madrid und Atlético Madrid vor. Denn mit den Gastmannschaften würden auch Tausende englische Fans erwartet, berichtete die Sportzeitung AS am Montag. Rund 300 Polizisten plus etwa 1100 Sicherheitsleute der spanischen Clubs sollten verhindern, dass es zu Ausschreitungen kommt. Hinzu kommen Kräfte des Zivilschutzes, der Stadt und des Roten Kreuzes. Anzeige

Bei beiden Begegnungen geht es bei den Rückspielen der K.o.-Runde um den Einzug ins Halbfinale. Real blickt nach dem 3:1-Erfolg an der Stamford Bridge relativ zuversichtlich auf das Spiel am Dienstag, zu dem 1850 englische Fans erwartet werden. Atlético muss nach der 0:1-Niederlage im Etihad-Stadion hingegen zittern. Hier wird für die Begegnung am Mittwoch mit der Anreise von 3600 britischen Fans gerechnet.