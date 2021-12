"Bitte, lass ihn nicht sterben" – Mads Buttgereit erinnert sich an Eriksen-Drama bei der EM

Es war wohl der bewegendste Sportmoment des Jahres, als Inter-Star Christian Eriksen während der EM-Vorrundenpartie Dänemark gegen Finnland plötzlich auf dem Platz bewusstlos zusammensackte und anschließend wiederbelebt werden musste. Mads Buttgereit war damals im Trainerteam der Dänen und erlebte das Drama hautnah mit. Am 1. August wechselte er als Standardexperte zum DFB und ist Teil des neuen Teams von Bundestrainer Hansi Flick. Exklusiv für den SPORT BUZZER, dem Sportportal des RedaktionsNetzwerks Deutschland, erinnert er sich an die schrecklichen Ereignisse im vergangenen Sommer.

Es war sofort komplett still im Stadion, so etwas hatte ich noch nie erlebt. Die Spieler haben wie wild die Ärzte rangewunken, hielten sich die Hände vors Gesicht oder haben sich weggedreht. Es war komplett surreal.

Mads Buttgereit (36): Ich saß direkt hinter unserer Trainerbank und habe auf mein Ipad geschaut, weil wir kurz zuvor eine Ecke hatten. Im Augenwinkel sah ich dann, wie Christian Eriksen einfach umfiel. Ich konnte aus 40, 50 Metern Entfernung zwar nicht erkennen, was die Menschen im TV sahen – das bei ihm alle Lichter ausgingen - dennoch wusste ich bereits nach wenigen Sekunden, dass etwas Fürchterliches passiert ist.

SPORT BUZZER : Herr Buttgereit, was fällt Ihnen als Erstes ein, wenn Sie an den 12. Juni 2021 denken?

Wie haben Sie reagiert?

Ich saß neben Ebbe Sand und wir sind relativ schnell auf den Platz runter zu den anderen. Dann sah ich, dass die Spieler einen Kreis um Christian bildeten und konnte durch die Beine erkennen, dass er reanimiert wurde. Ich habe nur gedacht: Bitte, lass ihn nicht sterben!

Wie ging es weiter?

Es lief ab wie im Film. Wir standen da mit den finnischen Spielern, alle standen unter Schock. Dann hat sich Christian aufgerichtet, wurde vom Feld getragen und ins Krankenhaus gebracht. Er hatte riesiges Glück, weil er ehrlicherweise am besten Ort war, wo so etwas passieren kann – so verrückt das auch klingen mag.