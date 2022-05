"Bereite mich auf den schlechtesten Fall vor": Magath streicht freie Tage und spricht von Relegation für Hertha

Schnelle Hilfe vom FC Bayern München? Noch eine Chance kommende Woche bei Borussia Dortmund? All diese Optionen waren Felix Magath nach dem enttäuschenden 1:2 gegen den 1. FSV Mainz 05 egal. Der zum Retter von Hertha BSC erkorene Trainer denkt schon jetzt an den schlechtesten noch möglichen Fall für die Berliner in der Bundesliga. "Es hat nur zu einer Niederlage gereicht, deswegen gilt es für uns, ab heute uns auf die Relegation vorzubereiten", sagte Magath am Samstagabend.

Doch Magath baut vor. Das war schon seine Taktik in den vergangenen Wochen. Regelmäßig redet er sein Team schlecht und klein. So wirkt es in der Realität dann immerhin ein bisschen besser und größer. "Als Profi, für den ich mich halte, bereite ich mich auf den schlechtesten Fall vor", sagte der 68-Jährige. Ganz real hat die Hertha vier Punkte Vorsprung auf den Tabellen-16. Stuttgart. Auch bei einer Sensation der Stuttgarter in München ginge man mit einem Vorsprung in den letzten Spieltag.