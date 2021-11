Magath, Klopp, Tuchel - und jetzt Rangnick: Diese deutschen Trainer arbeiteten in der Premier League

Mit Jürgen Klopp beim FC Liverpool und Thomas Tuchel beim FC Chelsea stehen zwei der aktuell namhaftesten deutschen Trainer bei englischen Fußball-Schwergewichten in der Verantwortung. Am Montag heuerte Ralf Rangnick als Interimstrainer bei Manchester United an und ist damit der dritte Coach "Made in Germany" bei Top-Klubs der Premier League.

Klopp ist seit 2015 beim LFC im Amt und hat mit dem Gewinn der Champions League 2019 und dem ersten Liverpooler Meistertitel seit 30 Jahren im Jahr 2020 längst nachhaltig seine Spuren in Englands höchster Liga hinterlassen. Gleiches lässt sich auch über Tuchel sagen, der im Frühjahr nach nur knapp vier Monaten an der Stamford Bridge ebenfalls die Königsklasse gewann. Rangnick steht nun vor der schwierigen Aufgabe, das Star-Ensemble von Man United um Cristiano Ronaldo und Ex-BVB-Profi Jadon Sancho zurück in die Spitze zu führen. Der frühere Trainer und Sportdirektor von RB Leipzig soll nach Saisonende für zwei Jahre als Berater der "Red Devils" fungieren. Er ist der insgesamt siebte deutsche Cheftrainer in der Geschichte der Premier League. Der SPORTBUZZER, das Sportportal des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND), stellt die vier Trainer vor, deren Engagement in der Vergangenheit liegt.

Felix Magath

Als erster deutscher Trainer wagte Felix Magath den Schritt auf die Insel - seine diesbezügliche Pionierleistung beim FC Fulham darf mit Fug und Recht als Fiasko bezeichnet werden. Am 22. Februar 2014 wurde die HSV-Legende als Nachfolger des Niederländers René Meulensteen beim Londoner Stadtteilklub präsentiert - der sich zu diesem Zeitpunkt bereits in akuter Abstiegsgefahr befand. Die Arbeit von "Quälix" wurde für beide Seiten zu einem Kulturschock. "Ich hatte im Februar eine Kadergröße von 45 Spielern. Können Sie sich vorstellen, wie aus einer solchen Gruppe eine Mannschaft entstehen soll, wenn man in einer Saison 27 neue Spieler holt?", klagte Magath später gegenüber Goal. Anzeige

Allerdings trug der frühere Bundesliga-Meistertrainer auch zu seinem Scheitern bei, indem er sich mit Führungsspielern wie Brede Hangeland und Scott Parker überwarf. Magath nahm sich seinen ersten Auslandsjob indes sehr zu Herzen, hatte nach dem feststehenden Abstieg Tränen in den Augen und ging mit Fulham nach nur drei Siegen in zwölf Spielen in die 2. Liga, wo allerdings knapp ein halbes Jahr nach seinem Amtsantritt nach einem verkorksten Saisonstart Schluss war.

David Wagner

David Wagner, der neben der deutschen auch die US-amerikanische Staatsbürgerschaft hat, schlug im November 2015 als weitgehend unbeschriebenes Blatt beim damaligen Zweitligisten Huddersfield Town auf - nur einen Monat, nachdem Jürgen Klopp, dessen Trauzeuge Wagner ist, beim FC Liverpool angeheuert hatte. In seinem zweiten Jahr schaffte Wagner mit dem Klub sensationell den Aufstieg in die Premier League. Klopp gab später zu Protokoll, dabei aus Freude über den Erfolg des Freundes geweint zu haben "wie ein Baby".

Der gebürtige Frankfurter Wagner und seine in Teilen deutschsprachigen "Terriers" (u.a. mit Christopher Schindler und Elias Kachunga) wurden auf der Insel als Underdog gefeiert, konnten die Anfangseuphorie in Zählbares ummünzen und feierte im ersten Premier-League-Jahr als 16. sensationell den Klassenerhalt. Im "verflixten zweiten Jahr" verließ Wagners Himmelsstürmer aber das Glück - am Ende stand der letzte Platz und der Abstieg. Wagner war da schon nicht mehr Trainer, am 14. Januar 2019 kam es zur einvernehmlichen Trennung. Später wurde Wagner Trainer von Schalke 04, wo er allerdings glücklos blieb.



Jan Siewert

Auch Wagners Nachfolger in Huddersfield, Jan Siewert, kam von der zweiten Mannschaft des BVB. Seine allzu kurze Ära von nur 19 Spielen erinnerte allerdings weniger an die seines Vorgängers als an Magaths unrühmliches Fulham-Intermezzo. Am 21. Januar 2019 eine Woche nach dem Wagner-Aus vorgestellt, gab es für den erst 36-Jährigen, der gleich mal mit einem lustigen Double-Wirrwarr landesweite Schlagzeilen machte, in sportlicher Hinsicht nur wenig Grund zur Freude: Er sammelte nur 0,32 Punkte pro Spiel, stieg mit den "Terriers" sang- und klanglos ab und musste in Liga 2 nach nur drei Spielen gehen, obwohl er doch eigentlich den Neustart anführen sollte.

Inzwischen ist Siewert, der sich in Huddersfield an den Ruhrpott erinnert fühlte, zurück in Deutschland, wo er als Nachwuchs-Trainer von Mainz 05 arbeitet und Ende Dezember 2020 kurzzeitig sogar interimsmäßig die Bundesliga-Mannschaft coachte - und dabei gegen die Bayern keine schlechte Figur abgab.

Rangnick, Klopp, Tuchel und Co.: Die deutschen Trainer in der Premier League Ralf Rangnick übernimmt den Trainer-Posten von Manchester United – und kann sich dabei einige deutsche Coaches als Vorbild nehmen. ©

Daniel Farke

Auch Daniel Farke hat eine BVB-Vergangenheit, wie Wagner und Siewert kam auch er von der zweiten Mannschaft der Borussia nach England. Kurios: Der Sportdirektor, der Wagner zuvor nach Huddersfield geholt hatte, zeichnete auch für dieses Engagement verantwortlich: Stuart Webber war in der Zwischenzeit nach Norwich gewechselt. Dort passt Farke blendend hin. Der im Juli 2017 verpflichtete Ostwestfale, der zwei Jahre zuvor noch in der fünften deutschen Liga tätig war, stieg nach einer durchschnittlichen Debütsaison schon im zweiten Jahr mit den Canaries in die Premier League auf.