Zweitliga-Konferenz im Liveticker mit Magdeburg, Sandhausen und Paderborn

Nach dem überraschenden 2:1 beim Hamburger SV will Zweitligist 1. FC Magdeburg nachlegen und den Sensationserfolg mit dem zweiten Heimsieg der Saison veredeln. Dafür muss die Elf von Trainer Michael Oenning am Samstag den SV Darmstadt 98 (13 Uhr) bezwingen. "Wir werden hier zu Hause, gerade mit dem Sieg im Rücken, so weitermachen. Die Mannschaft will sich beweisen. Ich hoffe, dass es gegen Darmstadt gelingt", sagte Oenning.