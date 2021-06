"Eine magische Nacht": Die Pressestimmen aus Italien und der Türkei zum EM-Eröffnungsspiel

So geht´s für Italien und die Türkei weiter

Am Samstag können beide Teams entspannt verfolgen, was die Konkurrenten in der Gruppe A machen: Um 15 Uhr (Magenta TV) treffen in Baku Wales und die Schweiz aufeinander. Die Türkei reist dann nach Baku, wo am Mittwoch Wales nächster Gegner ist. Die Azzurri bereiten sich in Florenz auf ihre Partie gegen die Schweiz vor, in der schon ein großer Schritt Richtung Achtelfinale gelingen könnte.