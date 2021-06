"Eine magische Zahl": Bei DFB-Keeper Manuel Neuer ist vor Länderspiel-Jubiläum kein Ende in Sicht

Stolz, wie ein kleiner Junge an Heiligabend seine Geschenke präsentiert, zeigte Manuel Neuer am Sonntag auf dem Tiroler Trainingsplatz seine Torwarthandschuhe – zuerst dem Bundestrainer, dann seinem Mitspieler Thomas Müller. Sein Ausrüster hatte Neuer zum Jubiläum ein besonderes Paar entworfen und die Zahl 100 eingearbeitet. Vom DFB erhält die deutsche Nummer eins heute vor dem Anpfiff gegen Lettland die goldene Ehrennadel für ihren 100. Einsatz mit der 1 auf dem Rücken. " Das ist eine magische Zahl und selbst für jemanden wie ihn etwas ganz Besonderes ", sagte Joachim Löw. " Darauf kann Manu wirklich stolz sein. "

Immerhin 1000 Zuschauer , die Freikarten vom Verband bekommen, werden an diesem Montag in Düsseldorf (20.45 Uhr, RTL) beim Jubiläum dabei sein, Leon Goretzka kann nicht auf dem Platz stehen und wird nach seinem Muskelfaserriss auch zum EM-Auftakt am 15. Juni gegen Frankreich fehlen . Bis dahin sollte Rechtsverteidiger Lukas Klostermann seine Knieprobleme zwar überwunden haben, die optimale Besetzung scheint er jedoch nicht zu sein. Auch aus diesem Grund denkt Löw nun doch darüber nach, Joshua Kimmich aus dem zentralen Mittelfeld auf die rechte Abwehrseite zu stellen. "Es gibt verschiedene Planspiele, beides ist denkbar", verriet der Coach, der seine taktische Ausrichtung "flexibel und variabel" halten will – auch abhängig vom Gegner.

Ein Ende ist derweil nicht in Sicht. Neuer will auch für Deutschland so lange spielen, wie er sich körperlich dazu in der Lage sieht. "Und aktuell fühle ich mich topfit", sagt er selbst. Auch, weil er auf seinen Körper hört und ihn pflegt und immer eine Topeinstellung an den Tag legt. "Er ist ein absolutes Vorbild", sagte Kevin Trapp. Und Neuers anderer Stellvertreter Bernd Leno schwärmte über den 35-Jährigen: "Gefühlt ist Manu wie 25 und hüpft immer noch genauso durchs Tor."