Exklusiv! Bundestrainer Joachim Löw nominiert erstmals BVB-Profi Mahmoud Dahoud für A-Nationalteam

Diese Nominierung kommt überraschend! Nach SPORTBUZZER-Informationen soll Mahmoud Dahoud von Borussia Dortmund erstmals im Aufgebot der deutschen A-Nationalmannschaft für die Länderspiele gegen die Türkei (7. Oktober) in Köln, drei Tage später in Kiew gegen die Ukraine und am 13. Oktober erneut in Köln gegen die Schweiz stehen. Die beiden letztgenannten Partien finden im Rahmen der Nations League statt. Am Freitag will Bundestrainer Joachim Löw seinen Kader für die drei Länderspiele offiziell bekanntgeben.