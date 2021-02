"Mahomes hat einem fast leidgetan": Heimische Football-Experten über Super Bowl

Das größte American-Football-Spiel des Jahres war kein besonders spannendes - und dennoch hatte der 55. Super Bowl einen Ausgang, mit dem sicherlich die Wenigsten gerechnet hätten. Die Tampa Bay Buccaneers um Quarterback-Legende Tom Brady (jetzt sieben Titel - alleiniger Rekordhalter) haben sich deutlich mit 31:9 gegen Patrick Mahomes' Kansas City Chiefs durchgesetzt, die in dem Saison-Finale der NFL überraschend schwach aufgetreten sind. Wir haben bei heimischen Football-Experten nachgefragt, wie sie das Spiel gesehen haben - und ob sie es angesichts des eindeutigen Verlaufs bereuen, bis früh in den Morgengrauen (Spiel lief bis circa 4.15 Uhr deutscher Zeit) wach geblieben zu sein. Anzeige

Marcel Schäfer (Sportdirektor, VfL Wolfsburg): "Das Ergebnis war so nicht zu erwarten, das hat mich überrascht. Das Spiel war von Anfang bis Ende von den Bucs sehr dominant. Tom Brady hat richtig gut gespielt, er hat seine Bälle sehr souverän an den Mann gebracht. Und die Bucs-Defensive war überragend. Was zu Beginn auch ausschlaggebend war, waren die vielen Strafen gegen Kansas City. Das war ein wesentlicher Faktor dafür, dass sie überhaupt nicht ins Rollen gekommen sind. Ich bin Tampa aufgrund meiner Zeit dort und weil mir viel ermöglicht wurde sehr verbunden. Dennoch bin und bleibe ich Fan der New York Giants. Aber ich habe mich für die Region, den Klub und die Menschen, die ich dort kennenlernen durfte sehr gefreut. Alle Mannschaften aus Tampa waren diesmal sehr erfolgreich. Die Bucs gewinnen den Super Bowl, Lightning holt den Stanley Cup, die Baseballer waren mit dem fast niedrigsten Etat im Halbfinale und die Fußballer im Finale der Eastern Conference. Die nennen sich da ja mittlerweile nicht mehr Tampa Bay, sondern Champa Bay - das finde ich ganz witzig. Aber das haben sie sich auch redlich verdient."

Helge Dosdall (Center, Wolfsburg Blue Wings): "Ich war überrascht, dass das Spiel doch so eindeutig ausgegangen ist - und dann auch noch zugunsten von Tampa Bay. Damit haben sicherlich die Wenigsten gerechnet. Es war zwar kein wirklich spannendes Spiel, und auch wenn ich mich nicht in der Position sehe, die Halbzeit-Show von The Weeknd künstlerisch zu bewerten, würde ich schon sagen, sie hat sich dem Spiel angepasst. Aber ich bereue es trotzdem nicht, dass ich wach geblieben bin. Ich habe mir auch am Montag Urlaub genommen, das passt schon. Man kann aber immerhin sagen: Ich war dabei, als etwas Historisches geschehen ist, es wird nun immer schwieriger dagegen zu argumentieren, dass Brady der Größte aller Zeiten ist. Er hat es - im Gegensatz zu den Chiefs - einfach geschafft, an dem wichtigsten Tag seine Leistung zu bringen. Kansas City hat hingegen seine wohl schlechteste Saison-Leistung gezeigt. Wir als Blue Wings haben während des Spiels als Team vor allem über Whatsapp Kontakt gehalten und alle wichtigen Situationen direkt analysiert. Darunter waren auch ein paar Schiedsrichter-Entscheidungen - wie beispielsweise bei der Interception der Chiefs, die zurückgepfiffen wurde -, über die man mindestens diskutieren konnte."

Chris Sonderhoff (Cornerback, Kicker, Wolfsburg Blue Wings): "Ich hatte auf ein knappes, spannendes Spiel gehofft. Aber ich habe mich schon insgeheim gefreut, dass Tampa Bay gewonnen hat, weil die Chiefs im letzten Jahr im Super Bowl gegen meine San Francisco 49ers gewonnen haben. Ich war dann vor allem überrascht, wie gut die Defensive der Buccaneers war, sie war für mich der MVP des Spiels. Gerade die Defensive Line ist gut durchgekommen, hat ordentlich Druck auf den Quarterback gemacht. Patrick Mahomes konnte einem fast schon leidtun - und trotzdem hat er immer noch alles gegeben und einige Pässe stark an den Mann gebracht. Wenn die Empfänger dann auch manche Pässe gefangen hätten, die sie sonst blind fangen, wäre das Spiel vielleicht noch mal anders verlaufen. Brady hingegen ist einfach der beste aller Zeiten, der GOAT (Greatest of all Time; Anmerkung der Redaktion). Es ist auch einfach stark, dass sie ihm bei den Buccaneers so viel Vertrauen schenken, mit beispielsweise Leonard Fournette Spieler holen, für die er sich einsetzt. Sie haben ihn einfach machen lassen. Das hat sich ausgezahlt."