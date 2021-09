Mai-Brüder beim 3:0 von Dynamo Dresden gegen Werder Bremen nur Randfiguren

Dresden. Spielen sie beide? Das war das Erste, was alle wissen wollten, die vor dem Anpfiff auf die Aufstellungen von Dynamo und Werder schauten. Und siehe da: Es spielte weder Sebastian Mai, der Dynamo-Kapitän, noch sein jüngerer Bruder, Bremens Bayern-Leihgabe Lars Lukas Mai. Beide standen zwar auf dem Zettel, aber dort nicht in der Startelf, sondern nur als Reservisten. Lars Lukas kam wenigstens zur zweiten Halbzeit für Anthony Jung in die Partie, sein älterer Bruder musste 90 Minuten plus Nachspielzeit auf der Ersatzbank bzw. beim Warmlaufen ertragen. Anzeige

Schmidt wollte taktisch anders reagieren

Hatten sich etwa beide Trainer abgesprochen? Wollten sie das von den Medien im Vorfeld groß angekündigte Kräftemessen der Gebrüder Mai etwa bewusst vermeiden? Nein, Werder-Trainer Markus Anfang und sein Dresdner Amtskollege Alexander Schmidt nannten andere Gründe. Der eine wollte lieber einen erfahreneren Innenverteidiger einbauen, der andere einen jüngeren, schnelleren.

Anfang erklärte auf SPORTBUZZER-Nachfrage: „Dadurch dass wir ,Grosso’ (Christian Groß/d. Red.) im zentralen Mittelfeld durch eine Verletzung verloren haben und Ili Gruev sein erstes Spiel von Anfang an gemacht hat, haben wir gesagt: Das ist eine 50:50-Entscheidung bei ,Lasse’. Wir hätten ihn genauso gut von Beginn an bringen können, haben aber gedacht wir bringen mit Marco (Friedl/d. Red.) noch mal einen Linksfuß, der ein bisschen mehr Erfahrung hat, um dieser jungen Mannschaft, die wir auf den Platz geschickt haben, vielleicht ein bisschen mehr Stabilität zu geben.“ Lars Lukas hätte auch von Beginn an spielen können und habe dann in der zweiten Halbzeit eh reingemusst, „weil sich ,Tony’ (Anthony Jung/d. Red.) in eine Situation gebracht hat, dass er fast Gelb-Rot bekommen hat“.