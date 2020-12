Maina und Muslija: Hannover 96 hat zwei Luxus-Perlen ohne Wert

Sie sind Freunde. Kürzlich saßen Musikfan Linton Maina und Teamsänger Florent Muslija zusammen in einem Quizformat bei 96TV – eine Art „Wahrheit oder Pflicht“ für Profis. Die Frage: Wer ist der beste Fußballer bei Hannover 96? Muslija druckste rum, Maina antwortete, er wirkte traurig dabei: Der beste Fußballer sei sein Freund Muslija, sein Talent werde da draußen nur nicht so gesehen. Wie auch? Muslija zeigt es so selten, wenn er überhaupt mal spielt. Anzeige

Dribbling über die rechte Schulter, Bremse rein, Ballverlust, Selbstaufgabe. Nix Besonderes also. Nicht einmal zwei komplette Spiele machte er in dieser Saison, schoss ein Tor gegen Düsseldorf, seinem einzigen ordentlichen Spiel. Aber auch da zeigte er nicht, was er wirklich kann. Aufgeblitzt war Muslijas Talent mal unter Trainer André Breitenreiter. Geholt wurde er am letzten Transfertag 2018 von dem Geld, das 96 eigentlich für einen Innenverteidiger freigegeben hatte. Breitenreiter sah die Not in der Abwehr am größten. Der damalige Manager Horst Heldt schleppte aber Muslija aus Karlsruhe für 1,4 Millionen Euro an, einen Offensivmann, ein Talent, gewiss. Aber den 96-Abstieg verhinderte er natürlich nicht.

Das ist 96-Spieler Florent Muslija: Bilder seiner Karriere Früjhar 2018: Florent Muslija bejubelt einen Treffer gegen die SpVgg Unterhaching. ©

"Im Training ist er immer einer der besten" In drei Saisons schaffte er es unter fünf Cheftrainern (Breitenreiter, Thomas Doll, Mirko Slomka, Asif Saric, Kenan Kocak) nur 20-mal in die Startelf. Zu wenig. Gestern ließ Kocak mal den Frust raus. Muslija ist eine Luxusperle im Kader, die aber nur im Training glänzt. „Ich finde es schade, dass wir von so einem wertvollen Spieler nicht profitieren können“, sagte er. Am Dienstag tat er es wieder: Der 22-Jährige lenkte das Trainingsspiel, dribbelte flott an, links und rechts, spielte Traumpässe und schoss ein schönes Tor aus 20 Metern. Er ragte heraus als einer der schnellsten, treffsichersten und dribbelstärksten Spieler.

„Im Training ist er immer einer der besten“, verriet Kocak. „Wenn der Junge im Spiel annähernd das zeigen würde, was er im Training zeigt, dann reden wir von einem wahnsinnig starken Spieler, der in der 2. Liga nichts zu suchen hat.“ Noch fahndet Kocak nach Gründen für die Platzangst bei Muslija: „Wir haben die Hoffnung immer noch nicht aufgegeben.“