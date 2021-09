Mainas Tempo kaum zu toppen: Die neuen Werte der 96-Profis in FIFA 22

Bei Hannover 96 muss man sich mittlerweile leider mit dem grauen Mittelmaß der Zweitklassigkeit auch auf der Konsole anfreunden. Kein einziger Spieler der Roten hat es zu einer Goldwertung gebracht. Am nächsten kommt dieser noch Torhüter Ron-Robert Zieler, der mit seiner 73er-Wertung noch vergleichsweise knapp am güldenen Status vorbei rauschte, welchen es ab einer 75 gibt. Einen überragenden Wert weist jedoch Linton Maina auf, dessen Tempo (94) zusammen mit einigen anderen Spielern das siebtbeste des Spiels darstellt. Mainas Schelligkeit ist somit nur von ganz wenigen Spielern, wie Kylian Mbappe (97) oder Alphonzo Davies (96) beispielsweise, zu toppen.

Es ist wieder soweit: EA Sports Fußballsimulation geht mit FIFA 22 in die nächste Runde. Und wie jedes Jahr aufs Neue fragen sich die Fans, wie wohl ihre Lieblingsklubs und vor allem deren Spieler bewertet wurden. Nicht selten fragen sich die Konsolen-Kicker aber auch, wie so manches Rating überhaupt zustande kommen konnte.

Hannover 96: Das sind die neuen Werte der 96-Profis in FIFA 22

Ondoua und Krajnc fehlen in FUT, Gudra im Kader

Nun werden wohl nicht unbedingt viele FIFA-Ultimate-Team-Spieler auf 96-Profis in ihren Traummannschaften setzen, dennoch muss man festhalten, dass aktuell zwei 96-Neuzugänge noch nicht als FUT-Karte verfügbar sind. Gael Ondoua und Luka Krajnc sind zwar schon im Kader von Hannover 96 in FIFA 22 vorhanden, allerdings noch nicht in Ultimate Team. Kurios: Anders ergeht es da Mick Gudra, von dem es zwar schon eine FUT-Karte gibt, der bei Spontanspielen im 96-Kader aber noch fehlt.