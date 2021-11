Seit dem Amtsantritt von Trainer Bo Svensson haben sich die Mainzer mehr als nur rehabilitiert. Auch in der laufenden Saison zeigt der Abstiegskandidat der vergangenen Saison regelmäßig starke Leistungen und hat sich in die Top-10 gespielt. Seit wettbewerbsübergreifend nunmehr vier Spielen in Folge ist die Mainzer Mannschaft ungeschlagen, darunter auch der Einzug ins Achtelfinale des DFB-Pokals. Einer der wichtigsten Akteure auf dem Feld ist U21-Nationalmannschaftskapitän Jonathan Burkardt. Der Shootingstar trumpft in dieser Saison vor allem durch seine Schnelligkeit und seinen Einsatz auf. Drei Punkte gegen die Kölner (17.30 Uhr, live im SPORTBUZZER-Ticker) und man würde an RB Leipzig vorbei auf den siebten Tabellenrang springen.