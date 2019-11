Kommentar zu Mainz 05: Trainer Achim Beierlorzer startet mit einer schweren Hypothek

Am kommenden Sonntag kommt es für Achim Beierlorzer zum "Rückspiel". 16 Tage nach dem 1:2 gegen die TSG Hoffenheim , das zu seiner Entlassung beim 1. FC Köln geführt hatte, darf es der 51-Jährige erneut gegen die Kraichgauer versuchen. Vor dem ersten Spiel mit seinem neuen Klub Mainz 05 dürfte er die Gegneranalyse also schon - oder besser: noch - in der Schublade haben. Das Ganze ist eine Randerscheinung der vielleicht kuriosesten Trainer-Verpflichtung seit langer Zeit.

Man kann Beierlorzer nicht vorwerfen, dass er neun Tage nach dem Aus in Köln seine zweite Chance auf einen Job in der Bundesliga ergreift. Auch den Mainzern kann man nicht vorwerfen, dass sie sich für jenen Trainer entschieden, von dem sie am meisten überzeugt sind. Dennoch ist der Vorgang zumindest erstaunlich. Ein abstiegsgefährdeter Klub holt einen in der Bundesliga nahezu unerfahrenen Trainer gut eine Woche nach dessen Entlassung bei einem anderen abstiegsgefährdeten Klub. Für Beierlorzer ist das ein großer Vertrauensbeweis, der sich bei ausbleibender schneller Wende allerdings zur belastenden Hypothek entwickeln kann.