Meniskusverletzung: Mainz 05 muss vorerst auf Angreifer Adam Szalai verzichten

In der vergangenen Saison sorgte die Personalie Szalai für etwas Unruhe. Der ungarische Nationalspieler war vom damaligen Trainer Achim Beierlorzer aus sportlichen Gründen freigestellt worden. Die komplette Mainzer Mannschaft war daraufhin in einen Trainingsstreik getreten. Unter Interimscoach Jan-Moritz Lichte kehrte Szalai in den Kader zurück. In dieser Spielzeit kommt der Stürmer bereits auf vier Einsätze. Einen Treffer erzielte Szalai beim 3:0-Sieg gegen Greuther Fürth.