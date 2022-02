Im Freitagspiel der Bundesliga will der 1. FSV Mainz 05 gegen formstarke Leverkusener (ab 20.30 Uhr/ live im SPORT BUZZER-Ticker ) den achten Heimsieg der Saison 2021/22 einfahren. Der Neunte der Bundesliga stabilisierte sich nach einem schwachen Jahresbeginn in den letzten Partien. Einem 2:0-Sieg gegen die TSG Hoffenheim folgte vergangenen Spieltag ein 1:1-Unentschieden beim SV Freiburg . Zum Vergleich: Zuvor mussten die 05er gleich drei Mal nacheinander den Platz als Verlierer verlassen. Im Spiel gegen Bayer 04 kann der FSV vor allem auf seine Heimstärke pochen. Mit sieben Siegen aus elf Spielen sind die Mainzer Vierter der Heimtabelle. Zu einem möglichen Sieg wird am Freitagabend Adam Szalai nicht mehr beitragen, der Ungar wechselte kürzlich zum FC Basel .

In der aktuellen Form wird sich Bayer 04 Leverkusen wohl wenig von der Heimstärke der Mainzer abschrecken lassen. Die Werkself machte zuletzt mit einer Siegesserie aus vier Spielen von sich reden und marschiert mit nunmehr 41 Punkten immer weiter in Richtung Champions League. Nachdem Bayer am 22. Spieltag den VfB Stuttgart mit 4:2 schlug, gelang eine Woche zuvor noch ein größer Coup: auswärts überrollte man Borussia Dortmund mit 5:2. Komplett makellos sind die Westfalen dennoch nicht, vor allem in der Defensive haperte es zuletzt. In den vergangenen fünf Pflichtspielen kassierte Bayer acht Gegentore. Bayer-Trainer Gerardo Sereno sieht diesbezüglich aktuell kein Problem: "Wenn wir eine Welle haben, in der wir viele Tore erzielen, nehme ich die Gegentore gerne entgegen", erklärte Sereno im Vorfeld des Spiels gegen Mainz.