Mainz 05 bestätigt: Keine weiteren Corona-Fälle, Team-Training ab Freitag mit "Fokus" auf RB Leipzig

Beim 1. FSV Mainz 05 sind am Donnerstag bei weiteren Corona-Tests keine neuen positiven Fälle aufgetreten. Das teilte der Bundesligist am frühen Abend mit. Am Freitag könne daher auch wieder Mannschaftstraining absolviert werden, hieß es in der Mitteilung weiter. Nun gelte "der volle Fokus dem Heimspiel gegen RB Leipzig". Die Partie gegen den Vize-Meister der vergangenen Saison soll planmäßig am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) angepfiffen werden.

