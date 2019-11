Mainz-05-Blogger Peter Schmitt: "Hoffentlich hat RB ein paar Körner gelassen"

Leipzig. Peter Schmitt (61) ist quasi im Schatten des alten Mainzer Stadions "Am Bruchweg" aufgewachsen. Klar, dass sein Herz schon früh für 05 schlug. Bereits in Zeiten knappen Taschengelds zog es ihn mit seinen Freunden an den Stadion-Zaun, später folgte er der Mannschaft von der früheren Regionalliga bis ins Fußball-Oberhaus. Heute schafft es Schmitt zwar nicht mehr regelmäßig zu den Auswärtsspielen, dafür hat er seinen Verein in seinem "05er Fan-Blog" im Blick. Im Interview erzählt er, was Mainzer Fußball ist, welcher Neuzugang bisher enttäuschte und warum gegen RB Leipzig ein Punkt drin sein könnte.

Herr Schmitt, wie war die Stimmung beim Sieg gegen Köln am vergangenen Wochenende?

Die Stimmung im Stadion war hervorragend. Selbst nach dem Gegentreffer. Das Publikum hat sofort darauf reagiert. Da war eine richtige Interaktion mit der Mannschaft zu spüren. Es begann dann ein Schlagabtausch, wie man ihn zuletzt selten zu Hause erlebt hat.

Und nach dem Abpfiff?

Der Schulterschluss zwischen Fans und Mannschaft ist immer zu spüren, auch wenn einige Gruppierungen diesmal nicht so mitgezogen sind, weil sie der Mannschaft die schlechte Leistung in Düsseldorf noch nachtragen.

Was macht die Fanszene aus im Vergleich?

Wir sind relativ bodenständig, wissen, woher wir kommen. Wir sind immer froh, wenn wir die Klasse halten. Natürlich wollen wir mehr als Platz 15, aber am Ende doch immer ein Spiel mit typischen Mainzer Tugenden sehen: nicht aufgeben, kämpfen, alles geben. Die Spielweise muss stimmen. Wir wollen erleben, dass die Mannschaft siegen will, sich verausgabt, sich auch vor den großen Clubs nicht versteckt. Das hat auch mal eine Umfrage des Vereins ergeben, dass die Fans genau das möchten. Die Spieler müssen kämpfen.

Wovon waren Sie während des holprigen Saisonstarts besonders enttäuscht?

Das Team hat nach dem ersten Gegentreffer zu schnell aufgegeben, was oft schon an der Körpersprache zu erkennen war. Da war kein Aufbäumen zu spüren, oder die Mannschaft hat einfach unterdurchschnittliche Leistungen abgeliefert. Beim 1:6 gegen den FC Bayern haben sie sich zu schnell in ihr Schicksal ergeben. Darüber ist die Enttäuschung nach wie vor groß, wie auch über die Pokal-Niederlage beim Erzrivalen Kaiserslautern.

Ist die Wende jetzt geschafft?

Man darf nicht denken, dass mit dem Spiel gegen Köln jetzt alles vorbei ist. Da halten wir alle erst mal die Luft an und fragen uns, wie wir dauerhaft solch eine Leistung wie jene gegen Köln abrufen können. Auch Trainer Sandro Schwarz sagt ja, dass er nicht weiß, warum seine Jungs die Leistungen aus dem Training nicht in ein Pflichtspiel bringen.

Mainz hatte im Sommer einige Abgänge. Wer fehlt besonders?

Jean-Philippe Gbamin ist ein Verlust als Säule des defensiven Mittelfelds. Selbst wenn er nicht kontinuierlich gut gespielt hat, war er herausragend. Er konnte auch ein Spiel entscheiden durch einen klugen Pass oder auch mal durch ein Tor. Die Rolle des Strategen mit Übersicht kann Neuzugang Edimilson Fernandes noch nicht ausfüllen und ich frage mich auch, ob er das grundsätzlich kann. Da bin ich ein bisschen enttäuscht. Auch Taiwo Awoniyi konnte Stürmer Jean-Philippe Mateta nach dessen Verletzung noch nicht ersetzten. Das kann sich bei all diesen Spielern aber noch entwickeln, das war schon häufiger so.

Wer hat positiv überrascht?

Innenverteidiger Jeremiah St. Juste finde ich sehr gut. Dennoch sind bislang viel zu viele Tore durch die Abwehr gerutscht. Da sehe ich aber auch das Mittelfeld und das gesamte Kollektiv in der Pflicht.

Sehen Sie, abgesehen von den besseren Ergebnissen, eine Entwicklung unter Sandro Schwarz?

Das ist natürlich eine Frage, die sich viele Fans stellen. Ich halte es nicht für richtig, zu sagen, dass die Mannschaft keine Entwicklung macht. Wenn wir nur auf die Ergebnisse schauen, mag das so aussehen. Aber das Team ist unter Schwarz recht flexibel, ob es nun ein flaches 4-4-2 oder ein Mittelfeld mit Raute bevorzugt. Auch im Ballbesitzspiel hat die Truppe gewonnen. Sandro Schwarz arbeitet an solcher Flexibilität. Man kann sich aber fragen, ob das Team nicht vielleicht erst mal mehr Stabilität bräuchte.

Bei RB läuft es gerade in der Liga auch nicht optimal, was ist drin für Ihre Mannschaft?

Leipzig wirkte in der zweiten Halbzeit gegen Freiburg müde, auch gedanklich nicht so schnell. Das ist ein bisschen unsere Hoffnung. Sie haben ja im Pokal spielen müssen in dieser Woche, möglicherweise haben sie da ein paar Körner gelassen. Vielleicht können wir mit Vollgas etwas holen, wenn wir also so kämpferisch auftreten wie zuletzt.

Ihr Tipp?

Ich hoffe immer auf einen Sieg, tippe hier mal ein 1:1, auch wenn Leipzig nominell stärker ist als wir. Aber wir kommen an guten Tagen auch über den mannschaftlichen Zusammenhalt.

Ein Blick in die Glaskugel: Wer wird Ihr Spieler der Saison?

Jean-Paul Boëtius denke ich. Wenn wir es schaffen, dass er seine Leistung in jedem Spiel so auf den Platz bringt wie gegen Köln, wäre das toll. Er ist er ein Riesen-Fußballer, laufstark, technisch gut, schnell und er hat eine Super-Übersicht.

