Der 1. FSV Mainz 05 empfängt am Mittwochabend Borussia Dortmund zum Nachholspiel vom 25. Spieltag in der Bundesliga (18.30 Uhr, live im SPORT BUZZER-Ticker) . Die Mainzer konnten wegen eines Corona-Ausbruchs im Team die letzten zwei Spiele nicht bestreiten. Das zweite Nachholspiel gegen den FC Augsburg hat die DFL auf den 6. April terminiert . Gegen den Tabellenzweiten aus Dortmund stehen die 05er nun vor einer großen Herausforderung. Die infizierten Spieler sind größtenteils noch nicht in Normalform, auch Stammtorwart Robin Zentner fällt voraussichtlich aus. Der Kader muss wohl mit Spielern aus der U23 aufgestockt werden.

Anders sieht die Welt bei Borussia Dortmund aus. Die Westfalen können wieder auf Mats Hummels und Raphael Guerreiro zurückgreifen. Auch Top-Stürmer Erling Haaland gab am vergangenen Wochenende gegen Arminia Bielefeld (1:0) sein Comeback und ist einsatzbereit. Der BVB könnte mit einem Sieg bis auf vier Punkte an den FC Bayern heranrücken und noch einmal Spannung in die Meisterfrage bringen. Emre Can gab sich angesprochen auf eine mögliche Aufholjagd zuletzt kämpferisch. Auch Lothar Matthäus und Didi Hamann sehen die Meisterschaft noch nicht entschieden. Am 23. April empfängt der Rekordmeister die Dortmunder in der Allianz Arena zum Gipfeltreffen. Um die Spannung hochzuhalten, müsste Trainer Marco Rose mit seiner Mannschaft jedoch zunächst seinen Herzensklub Mainz 05 bezwingen.