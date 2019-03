Bundesliga im Liveticker: Mainz 05 trifft auf Borussia Mönchengladbach

Den schwarzen Fleck auf der Punkteweste gegen Borussia Mönchengladbach möchte Sandro Schwarz unbedingt loswerden. Nach drei Partien stehen für den Trainer des Fußball-Bundesligisten FSV Mainz 05 zwei Unentschieden und eine Niederlage. Am Samstag (18.30 Uhr/So könnt ihr das Spiel live sehen!) gibt es auch die Chance, das herbe 0:4 aus dem Hinspiel zu korrigieren. Den Matchplan hat der 40-Jährige längst im Kopf.

"Wir brauchen Aggressivität gegen den Ball, wir müssen extrem fleißig sein und wenn wir den Ball haben, geradlinig nach vorn spielen", forderte Schwarz am Donnerstag. Die typischen Mainzer Tugenden wie Mentalität, Leidenschaft, Laufbereitschaft und Einsatzwille sollen für die nächsten Punkte sorgen. "Die Mainzer haben zuletzt zuhause gegen Schalke ein Spiel abgeliefert, in dem sie alle ihre Tugenden, die wir auch am Samstagabend erwarten, reingeworfen haben: viel Leidenschaft, hoher läuferischer Aufwand, viele intensive Zweikämpfe", meint Gladbach-Coach Dieter Hecking.