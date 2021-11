Spitzenteam Mainz 05? Die 05er um Trainer Bo Svensson gehen als eines der Überraschungsteams der laufenden Bundesliga-Saison in den 11. Spieltag. Am Freitag können die Mainzer ihre starke Frühphase der Spielzeit gegen Borussia Mönchengladbach bestätigen (20.30 Uhr, live im SPORTBUZZER-Ticker). Grund zum Optimismus gibt es allemal: Zuletzt fuhren die Svensson-Schützlinge gleich drei Pflichtspielsiege in Serie ein. Neben dem Erfolg in der zweiten Hauptrunde des DFB-Pokals gegen Arminia Bielefeld (3:2) schoss sich Mainz durch Dreier gegen den FC Augsburg (4:1) und erneut Bielefeld (2:1) in der Liga auf Platz fünf. Folgt gegen Gladbach der nächste Streich?

