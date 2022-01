"Mehr geht nicht": Mainz-Boss Christian Heidel zieht Tuchel-Bilanz beim FC Chelsea

Als Thomas Tuchel und der französische Spitzenklub Paris Saint-Germain im Dezember 2019 getrennte Wege gingen, war ein derartiges Szenario nicht abzusehen: 13 Monate später ist Tuchel eine anerkannte Trainer-Größe in der Premier League, amtierender Champions-League-Sieger mit dem FC Chelsea – und wurde zuletzt von der FIFA auch noch zum Welttrainer des Jahres gekürt. "Mehr geht nicht", resümiert Mainz-Sportvorstand Christian Heidel, der Tuchel 2009 zum Bundesliga-Trainer befördert hatte, das erste Jahr seines ehemaligen Schützlings bei den Londonern im Kicker-Interview. Anzeige

Tuchel hatte die sportlichen Geschicke bei den "Blues" am 26. Januar 2021 übernommen. Chelsea stand zu dieser Zeit auf Platz neun des Klassements und lief den eigenen Ansprüchen deutlich hinterher. Was folgte, war ein beeindruckender Siegeszug, der das Team um die Nationalspieler Kai Havertz, Timo Werner und Antonio Rüdiger bis auf Platz vier führte und der im Gewinn der Champions League gipfelte. Heidel dazu: "Dass er die Meisterschaft mit Chelsea in der Vorsaison nicht mehr gewinnen würde, nachdem er sie auf Platz 9 übernommen hatte, war klar. Aber er hat sie in die Champions League geführt, im selben Jahr diesen Wettbewerb parallel gewonnen. Das zu steigern ist schwierig."

Für Tuchel selbst wurde das starke Jahr zudem mit einem Einzel-Titel veredelt. Der 48-Jährige wurde von der FIFA vor Pep Guardiola von Manchester City und Roberto Mancini (Italien) zum Welttrainer des Jahres gekürt. "Ich freue mich, dass im dritten Jahr in Folge der gewählte weltbeste Trainer in Mainz seine Profilaufbahn begonnen hat", verwies Heidel auf die Vorjahres-Triumphe von Jürgen Klopp, der wie Tuchel seine Trainer-Laufbahn in Mainz begann.