Zwei positive Corona-Tests bei Mainz 05: Testspiel gegen Eintracht Frankfurt fällt aus

Corona-Sorgen bei Mainz 05 : Wie der Klub am Samstagmittag mitteilte, sind zwei Spieler seiner Mannschaft positiv auf das Virus getestet worden. Um wen es sich bei den betroffenen Profis handelt, gab man nicht bekannt. Wegen der Corona-Fälle kann daher auch die geplante Generalprobe vor dem Saisonauftakt nicht stattfinden, wie der Verein nach Rücksprache mit den zuständigen Gesundheitsbehörden entschieden habe. Eigentlich wollten die Rheinhessen am Samstagnachmittag um 15.30 Uhr bei Bundesliga -Konkurrent Eintracht Frankfurt testen.

Das Spiel in Frankfurt sollte für das Team von Trainer Achim Beierlorzer eigentlich der letzte Härtetest vor dem Saison-Auftakt in der kommenden Woche sein. Am Freitag (20.45 Uhr, Sky) ist für die Mainzer das Erstrundenspiel im DFB-Pokal gegen den TSV Havelse angesetzt. Ob die Partie durch die Corona-Fälle ebenfalls gefährdet sein könnte, wurde zunächst nicht bekannt. Man wolle sich über das weitere Vorgehen in den kommenden Tagen eng mit den Gesundheitsbehörden abstimmen.