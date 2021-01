Offiziell: Mainz 05 verpflichtet Danny da Costa von Eintracht Frankfurt – Leihe bis Saisonende

"Wir glauben, dass Danny in Mainz die besten Möglichkeiten hat, um wieder zu seiner alten Stärke zurückzufinden", sagte Eintracht-Sportvorstand Fredi Bobic. Da Costa absolvierte am Freitag seinen Medizincheck. Unter Frankfurts Trainer Adi Hütter hatte er in den vergangenen Monaten keine Rolle mehr gespielt, der Rechtsverteidiger kam in dieser Saison lediglich sechs Mal zum Einsatz. "Mit Danny da Costa gewinnen wir einen robusten Kämpfer hinzu, der auf der Außenbahn mit seiner Mentalität und Dynamik frische Impulse setzen kann. Mit seinen defensiven Stärken und seiner Erfahrung ist er ein absoluter Zugewinn für unser Team im Kampf um den Klassenerhalt", betonte Schmidt.