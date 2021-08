Mainz droht DFB-Strafe nach Feier mit Fans – Sportvorstand Heidel hofft auf mildernde Umstände

Die Freude und Feierlaune nach dem völlig unerwarteten 1:0-Heimsieg gegen RB Leipzig hat ein Nachspiel. "Das Ermittlungsverfahren, das der DFB angestrengt hat, müssen wir akzeptieren", kommentierte Sportvorstand Christian Heidel am Donnerstag das vom Kontrollausschuss des Deutschen Fußball-Bundes eingeleitete Verfahren. "Wir haben eine gewisse Zeit, um darauf zu antworten, und weil es ein schwebendes Verfahren ist, möchte ich unsere Argumentation ungern per Pressekonferenz mitteilen." Anzeige

Spieler des Bundesligisten waren nach der Partie am vergangenen Sonntag in einen Fanblock gegangen war, um sich feiern zu lassen. Nun droht dem FSV Mainz 05 eine Bestrafung durch den DFB wegen Verstoß gegen die Hygienemaßnahmen.

Heidel ließ aber die Hoffnung durchblicken, dass das DFB-Sportgericht von einer harten Strafe absehen könnte. "Wenn es mildernde Umstände gibt, dann die, dass alle Spieler, die in den Block gegangen sind, zu 100 Prozent geimpft waren", betonte er. "Und sie sind dort auf Fans getroffen, die ebenfalls geimpft oder genesen sind oder getestet waren." Zugleich wies Heidel darauf hin, dass seine Fußballer den Zuschauern bedeutet hätten, Abstand zu halten, was auch weitgehend funktioniert haben soll. "Ich gebe aber auch zu, dass wir schon bessere Ideen hatten", räumte der Manager ein.

Onisiwo vor Kader-Rückkehr Eine Entspannung kündigt sich im Fall der 14 Spieler und Co-Trainer an, die vor dem Leipzig-Spiel in Corona-Quarantäne mussten. "Diejenigen, die als Kontaktperson ersten Grades in Quarantäne sind, werden am Freitag einen erneuten PCR-Test machen", sagte Heidel. "Wenn der Test negativ ausfällt, können sie die Quarantäne verlassen." Das gelte auch für Stürmer Karim Onisiwo, der schon vor dem Pokalspiel in Elversberg positiv getestet worden war und die verpflichtende zweiwöchige Isolation absolviert habe - vorausgesetzt, das Testergebnis sei negativ.

Trainer Bo Svensson ließ offen, inwieweit er am Samstag im Spiel beim VfL Bochum auf die infrage kommenden Akteure setzen wird. "Erst mal schauen wir uns das Ergebnis der Testungen an, dann sehen wir weiter", sagte der Däne. "Nach so langer Zeit ohne Fußballtraining können wir nicht für 90 Minuten mit ihnen planen."