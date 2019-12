Nach Pyro-Ärger im Eintracht-Block: Mainz ringt im Rhein-Main-Derby zehn Frankfurter nieder

Dank numerischer Überlegenheit hat der 1. FSV Mainz 05 Neu-Trainer Achim Beierlorzer eine glänzende Heimpremiere beschert und die schwarze Derby-Serie von Eintracht Frankfurt verlängert. Die Hessen unterlagen am Montagabend in Unterzahl mit 1:2 (1:0) und warten damit weiter auf ihren ersten Bundesligasieg in Mainz. Martin Hinteregger brachte die Gäste vor 33 184 Zuschauern in der 33. Minute in Führung, doch der auffällige Karim Onisiwo (50.) und Adam Szalai (69.) drehten gegen zehn Frankfurter die Partie. Dominik Kohr (44.) hatte kurz vor der Pause wegen einer Notbremse die Rote Karte gesehen.