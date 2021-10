Live im TV und Online-Stream: So seht ihr die Bundesliga-Partie zwischen Mainz 05 und dem FC Augsburg am 9. Spieltag. Während Bo Svensson mit seinen Mainzern nach drei Niederlagen in Folge eine Kehrtwende einläuten möchte, wird es für den FCA darum gehen, im Tabellenkeller einen Befreiungsschlag zu landen.