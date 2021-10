Jonathan Burkardt bärenstark: Mainz 05 liefert Offensiv-Spektakel gegen den FC Augsburg

Mainz 05 hat sein Zwischentief in der Bundesliga überwunden. Nach zuvor drei Niederlagen nacheinander gewannen die Rheinhessen gegen den FC Augsburg mit 4:1 (3:0) und schoben sich vorerst wieder in die obere Tabellenhälfte. Am Freitagabend sorgte man schon früh für klare Verhältnisse: Karim Onisiwo (10.), Stefan Bell (15.) und Jonathan Burkardt (26.) brachten die Platzherren nach einer knappen halben Stunde deutlich in Führung. Burkardt traf nach der Pause zum zweiten Mal (71.). Der FCA hatte dem Tempo der Platzherren über weite Strecken nur wenig entgegenzusetzen und droht mehr und mehr im Abstiegskampf zu versinken. Daran konnte auch der zwischenzeitliche Anschlusstreffer von Andi Zeqiri (69.) nichts ändern. Mit nur sechs Punkten aus neun Spielen liegt die Mannschaft von Trainer Markus Weinzierl weiter auf dem Relegationsplatz.

