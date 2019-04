Entfesselte Mainzer schießen Freiburg ab: Höchster Saisonsieg nach fünf Pleiten

Der 1. FSV Mainz 05 hat sich mit einer eindrucksvollen Gala gegen den SC Freiburg wohl endgültig aller Abstiegssorgen entledigt und die von Cheftrainer Sandro Schwarz erhoffte Reaktion gezeigt. Die Rheinhessen schossen erschreckend schwache Freiburger mit 5:0 (3:0) aus dem Stadion und schoben sich nach fünf Niederlagen in Folge an Freiburg vorbei auf den zwölften Platz. Freiburg erwischte sechs Tage nach dem Unentschieden gegen den FC Bayern dagegen einen rabenschwarzen Tag.

"Mainz hat das heute eiskalt ausgenutzt, da war gefühlt jeder Schuss ein Treffer", sagte Freiburgs Abwehrchef Dominique Heintz nach dem Spiel bei Eurosport. "Ich verliere lieber einmal 0:5 als fünfmal 0:1. Das wird kein Beinbruch für uns." Übrigens war tatsächlich nicht nur gefühlt jeder Schuss ein Treffer: Jeder Mainzer Torschuss landete im Freiburger Tor.

Alles begann mit einem krassen Aussetzer von Freiburg-Torwart Alexander Schwolow. Was war passiert? Nach einer eigentlich guten Freiburger Anfangsphase schenkte Schwolow den Gastgebern in der 20. Minute die zu diesem Zeitpunkt nicht unbedingt verdiente Führung. Der 26-Jährige wurde im Spielaufbau von Abwehrchef Heintz angespielt und hätte mit dem Ball unbedrängt fast alles machen können - er tat genau das Falsche: Beim Versuch, das Spiel wieder schnell zu machen, passte er den Ball scharf in die Mitte - und damit genau auf den Mainzer Offensivspieler Boetius, der aus 30 Metern volley (!) das leere Tor traf. Es war erst sein zweites Bundesliga-Tor.

Boetius und Mateta überragen auf Mainzer Seite

Boetius stand auch in der Folge im Mittelpunkt: Nach einem Freiburger Ballverlust in der gegnerischen Hälfte startete der Holländer den Turbo und ließ die halbe Hintermannschaft der Freiburger stehen. Ein perfekter Pass in die Schnittstelle, ein schnelles Dribbling von Jean-Philippe Mateta - das 2:0 nur fünf Minuten nach dem ersten Mainzer Treffer. Damit nahm das Freiburger Drama seinen Lauf: Vor der Pause stellte erneut Mateta (33.) noch auf 3:0.

Freiburgs Trainer Christian Streich reagierte und brachte mit Luca Waldschmidt und Florian Niederlechner sofort zwei neue Stürmer. Der frische Offensivgeist mündete prompt in einer guten Möglichkeit: Stenzel (49.) prüfte FSV-Torwart Müller, der in der 61. Minute erneut sein großes Talent unter Beweis stellte und einen Schuss von Waldschmidt überragend um den rechten Pfosten lenkte.

Mainz kontert überragend

Das war es dann schon mit dem Freiburger Aufbäumen: Mainz konterte einfach überragend - und stellte so auf 4:0. Wieder war es Boetius, der das schnelle Umschaltspiel seiner Mannschaft mit einem Zuspiel auf den eingewechselten Karim Onisiwo (73.) veredelte. Der Joker stach, nachdem er sich noch gut gegen Abrashi durchgesetzt hatte. Damit noch nicht genug: Mateta (77.) bekam die Gelegenheit, seinen Dreierpack zu vollenden - und ließ sich nicht lange bitten: Nach einem flachen Pass von Onisiwo in die Mitte stand der Franzose richtig - ein Flugkopfball, den Schwolow nicht halten kann - und das 5:0. Damit hatten in Mainz selbst die kühnsten Optimisten nicht gerechnet.

