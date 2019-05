Mainz 05: Gbamin fordert Wechsel - "Vielleicht Dortmund oder Leverkusen, die mag ich"

Nach knapp drei Jahren bei Mainz 05 will Jean-Philippe Gbamin den Bundesligisten verlassen. Schon im vergangenen Sommer stand der Ivorer kurz vor einem Wechsel zum FC Arsenal, der jedoch am Einspruch der Mainzer scheiterte. Nun machte der 23-Jährige deutlich, dass er nicht noch eine Saison bei den Rheinländern spielen möchte.

Nach Angaben des Blattes soll Mainz eine Ablöse in Höhe von rund 40 Millionen Euro für den 23-jährigen Mittelfeldspieler fordern. Dementsprechend gelte die Premier League wieder als mögliches Ziel für Gbamin. Allerdings komme auch ein Verbleib in der Bundesliga in Frage. "Auch in Deutschland gibt's Vereine, die mich interessieren könnten. Vielleicht Dortmund oder Leverkusen - die Klubs mag ich", sagte der Ivorer.