Mainz 05 gegen den FC Bayern live im TV und Online-Stream sehen

Es hat kräftig rumort bei den Bayern: Nach dem Zoff zwischen Manager Hasan Salihamidzic und Trainer Hansi Flick war letzten Samstag nach Spielschluss klar: Der FC Bayern muss sich zum Sommer um einen neuen Coach bemühen. Flick erklärte öffentlich, dass er um seine Vertragsauflösung gebeten habe. Nichtsdestotrotz waren an der Säbener Straße alle schnell wieder fokussiert und so legten die Bayern unter der Woche mit einem 2:0-Sieg gegen Bayer Leverkusen alles bereit, um heute Meister zu werden. Gewinnt der FCB an diesem Samstag sein Auswärtsspiel in Mainz (15.30 Uhr/SPORTBUZZER-Liveticker), ist die neunte Meisterschaft in Folge besiegelt.

