Mainz 05 gegen Werder Bremen live im TV und Online-Stream sehen

Für den FSV Mainz 05 war es im Abstiegskampf ein "ganz, ganz großer Tag" , sagte Trainer Achim Beierlorzer nach dem 2:0-Coup bei Borussia Dortmund . Am Samstag können die 05er zuhause alles klar machen und Werder Bremen in die 2. Liga stoßen . "Entscheidend ist, dass wir die Birne einschalten. Dass wir uns jetzt nicht von den Glückwünschen beeinträchtigen lassen", sagte Rouven Schröder. "Wir haben den ganz klaren Auftrag, auch am Samstag genau diese Leistung abzurufen, um den Klassenerhalt zu feiern." Der Vorsprung des FSV vor Relegationsplatz 16 beträgt nun fünf Punkte, Mainz hat im Vergleich zu Düsseldorf zudem die bessere Tordifferenz. "Das hat uns keiner zugetraut, dass wir in Dortmund bestehen. Man sieht einfach, dass wir leben", sagte Kapitän Danny Latza. Schröder wollte lieber über den Showdown gegen Bremen sprechen. "Es wäre total unklug, uns jetzt zu glorifizieren."

Werder Bremens Trainer Florian Kohfeldt hat die Bedeutung des Abstiegsgipfels beim FSV Mainz 05 am Samstag nochmals klar herausgestellt. "Es geht um alles. Es zählt nur ein Sieg", sagte der Coach am Freitag. Bei einer Niederlage in Mainz und einem gleichzeitigen Sieg von Fortuna Düsseldorf gegen den FC Augsburg würden die Hanseaten direkt in die 2. Liga absteigen. Mit einem Erfolg beim Tabellen-15. können die Bremer dagegen auf eine direkte Rettung am letzten Spieltag hoffen. Kohfeldt bestätigte den enormen Druck, der auf dem Tabellenvorletzten lastet. Doch der 37-Jährige setzt auf einen positiven Effekt. Seine Mannschaft habe in dieser Saison schon "zwei Endspiele" gespielt und in Freiburg (1:0) und Paderborn (5:1) jeweils gewonnen. Zudem setzt der SVW-Trainer auf den Faktor Emotionalität: "Die wird auch Samstag da sein." Vielleicht auch "einen Tick" mehr als in der Vergangenheit.