Bericht: Mainz 05 will Heiko Herrlich als neuen Trainer und Schwarz-Nachfolger

Mainz-Boss Schröder über Trainer-Lösung: "Mit hoher Wahrscheinlichkeit extern"

Herrlich hatte sich im Sommer für eine Rückkehr in die Bundesliga in Stellung gebracht. "Ich bin ab dem 1. Juli wieder frei. Aber es muss ganz einfach passen", sagte der ehemalige Coach von Bayer Leverkusen der Bild. Nach seinem Aus beim Werksklub am 23. Dezember 2018 habe er "schnell wieder angefangen zu analysieren, was in der Bundesliga passiert. Jetzt bin ich bereit für einen neuen Job."