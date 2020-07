Mainz-Aufsichtsratsboss attackiert RB Leipzig, Hertha und Co.: "Wer seine Seele verkauft, kommt in die Hölle"

Mit überraschender Klarheit hat Detlef Höhne, der Aufsichtsratsboss des FSV Mainz 05, einen Angriff auf Investoren und Bundesliga-Klubs mit externen Geldgebern gestartet. Im Bild-Interview ledert der 68-Jährige gegen die aus seiner Sicht nicht mehr wirksame 50+1-Regel, die exklusiv in Deutschland vorherrscht und den Einfluss von Investoren begrenzen soll. "Die Corona-Krise zeigt deutlich, dass es keine Wettbewerbsgleichheit in der Liga mehr gibt! Von der Form her sind Freiburg, Schalke und wir die letzten echten Vereine", sagte Höhne.

Abgesehen von den drei oben genannten Bundesligisten gibt es ausschließlich ausgegliederte Profi-Abteilungen - als AG wie beim FC Bayern und Borussia Dortmund oder als GmbH wie beispielsweise im Fall von Borussia Mönchengladbach sowie dem 1. FC Köln. Besonders ins Visier nimmt Mainz-Boss Höhne die Werksklubs VfL Wolfsburg und Bayer Leverkusen. "Als Mainz haben wir uns früh Gedanken gemacht, wie wir uns über die Krise retten können. Wir müssen mit dem, was wir selber erwirtschaften, durchkommen", betont er. "Bei anderen Klubs ist das egal. Wolfsburg und Leverkusen – da wird ein Minus am Ende einfach vom Konzern ausgeglichen."

Mainz-Boss Höhne: RB Leipzig ist "virtueller Verein" Auch die Struktur von RB Leipzig stößt beim Aufsichtsratschef der 05er auf Unverständnis. Den sächsischen Bundesligisten nennt er einen "virtuellen Verein" und meint: "Bei RB Leipzig kann die Führung deutlich entspannter arbeiten, wenn man weiß, dass im Hintergrund einer ist, der einem 100 Millionen Schulden erlässt, man keinem Aufsichtsrat Rechenschaft ablegen und lediglich 19 Mitgliedern Rede und Antwort stehen muss, darunter sich selbst."

Als weiteres aus seiner Sicht warnendes Beispiel nennt Höhne Hertha BSC. "Bei der Hertha in Berlin kauft ein reicher Immobilienunternehmer (Lars Windhorst, d. Red.) 60 Prozent der Profiabteilung. Das will der DFB genehmigen, weil der Investor sagt, dass er dafür nur 49 Prozent Stimmrechte haben will." Genau dies ist Inhalt der 50+1-Regel, nach der ein Investor zwar die Mehrheit des Kapitals der ausgegliederten Profiabteilung eines Klubs, nicht aber die Stimmenmehrheit am Stammverein - und damit die Entscheidungshoheit - halten darf. Für den Erhalt dieser Regelung spricht sich Höhne aus.