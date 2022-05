Mainz 05 zieht Kaufoptionen: Marcus Ingvartsen und Delano Burgzorg wechseln fest zum FSV

Bundesligist FSV Mainz 05 hat Marcus Ingvartsen vom Ligakonkurrenten 1. FC Union Berlin fest verpflichtet. Wie der Verein am Dienstag mitteilte, erhält der 26 Jahre alte dänische Stürmer einen Vertrag bis 2025. Ingvartsen war seit Beginn der abgelaufenen Saison mit Kaufoption ausgeliehen. Für die Rheinhessen bestritt er in der Spielzeit 2021/22 27 Pflichtspiele und erzielte sieben Tore.

"Die vertraglich festgelegte Kaufoption hat bereits gezeigt, dass wir mit Marcus einen langfristigen Weg gehen wollen. Er konnte schon in diesem Jahr seine spielerischen Fähigkeiten, seine Knipser-Qualitäten in der Box und seinen Torriecher unter Beweis stellen. Wir freuen uns darauf, dass Marcus in den kommenden Jahren bei uns sein volles Potential noch weiter entfalten wird", wird Sportdirektor Martin Schmidt in einer Vereinsmitteilung zitiert. Auch Trainer Bo Svensson zeigt sich von seinem Landsmann überzeugt: "Marcus verfügt über andere Qualitäten als seine Konkurrenten bei uns im Sturm, und wir sind davon überzeugt, dass er in der kommenden Saison eine noch größere Rolle bei uns spielen wir", sagte der Chef-Coach.