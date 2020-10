Fix: Mainz 05 reagiert auf sportliche Krise und verpflichtet Mittelfeldspieler Kevin Stöger ablösefrei

Noch bevor Stöger in Mainz unterschrieben hat, soll sein Ex-Klub die Möglichkeit geprüft haben, ihn nach Düsseldorf zurückzuholen. Die Möglichkeit wurde von der Fortuna in den vergangenen laut dem neuen Klub-Vorstand Klaus Allofs "ganz konkret" geprüft. Nun setzten sich aber die 05er mit ihren Bemühungen durch. "Bei Mainz 05 wird seit vielen Jahren gute Arbeit geleistet", freut sich Stöger auf seine neue Aufgabe. "Die Mannschaft hat eine hohe Qualität und die Fans in Mainz sind mir in guter Erinnerung geblieben."