Mainz 05 löst Vertrag mit Ex-Coach Lichte auf - Künftig Co-Trainer von Kuntz in der Türkei?

Bundesligist Mainz 05 hat den Vertrag mit seinem früheren Co- und späterem Cheftrainer Jan-Moritz Lichte einvernehmlich aufgelöst. Das teilten die Rheinhessen am Freitag mit. Lichte hatte von Juli 2017 bis September 2020 als Assistenztrainer in Mainz gearbeitet. Nach der Trennung vom damaligen Chefcoach Achim Beierlorzer wurde Lichte befördert. Sein Kontrakt lief noch bis 2022. Im Dezember 2020 folgte aber das Aus für Lichte , ehe im Januar 2021 Erfolgstrainer Bo Svensson übernahm. Für Lichte ist damit der Weg als Co-Trainer des bisherigen deutschen U21-Coaches Stefan Kuntz zum türkischen Fußballverband frei. Lichte gilt als Kandidat, das Trainerteam des in dieser Woche vorgestellten neuen Türkei-Coaches zu komplettieren.

Die türkische Auswahl steht vor einer schwierigen Aufgabe. Um die Qualifikation für die Weltmeisterschaft im kommenden Jahr in Katar direkt zu schaffen, muss die Türkei in der Gruppe G den ersten Platz belegen. Als Zweiter bestünde noch die Chance über die Playoffs. Derzeit belegt die Türkei mit elf Punkten aus sechs Spielen den dritten Rang hinter den Niederlanden und Norwegen (jeweils 13). Beim Debüt von Kuntz geht es am 8. Oktober im direkten Duell gegen Norwegen, drei Tage später steht das Auswärtsspiel in Lettland an.