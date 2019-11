Vertrag perfekt! Achim Beierlorzer wird neuer Trainer bei Mainz 05

Nur gut eine Woche nach seinem Aus beim 1. FC Köln kehrt Achim Beierlorzer in die Bundesliga zurück. Der Franke unterschrieb am Montag einen bis 2022 datierten Vertrag bei Mainz 05 und tritt bei den Rheinhessen die Nachfolge von Sandro Schwarz an. Beierlorzer hatte seinen eigentlich bis 2021 gültigen Vertrag bei den Kölnern am vergangenen Freitag aufgelöst. "Bei sachlicher und inhaltlicher Betrachtung ist Achim Beierlorzer ein typischer Trainer für Mainz 05. Er ist ein akribischer und reflektierter Fußballfachmann, der eine enorme persönliche Entwicklung genommen hat", begründete der Mainzer Sportvorstand Rouven Schröder die Entscheidung für den neuen Coach.

Der Manager weiter: "Er verfügt über eine natürliche Autorität und ein Talent, Fußballer zu führen und zu entwickeln und in seinen Teams einen besonderen Teamgeist zu wecken. Im vergangenen Sommer hatten ihn einige Klubs auf dem Zettel, da er bei Jahn Regensburg mit äußerst geringem Budget zwei sensationelle Spielzeiten absolviert hat. Die Erfahrung, die er beim 1. FC Köln gemacht hat, mindert meine fachliche Einschätzung nicht. Für uns ging es darum, den für unseren Verein und unsere Mannschaft passenden Trainer zu finden."

Beierlorzer beim 1. FC Köln mit Problemen

Die Arbeit des Coaches in Köln war tatsächlich nicht von Erfolg gekrönt. Beierlorzer konnte sich nur 13 Pflichtspiele im Amt halten, in der Tabelle ist der Aufsteiger derzeit Vorletzter. Im DFB-Pokal blamierte man sich in der zweiten Runde durch das Aus beim Viertligisten 1. FC Saarbrücken. Vor seinem Engagement in der Domstadt war es für Beierlorzer besser gelaufen. Erfolgreichen Stationen in den Jugendabteilungen der SpVgg Greuther Fürth und RB Leipzig sowie beim Zweitligisten Jahn Regensburg hatten die Kölner dazu veranlasst, den Coach im vergangenen Sommer unter Vertrag zu nehmen. Kein halbes Jahr später nimmt der Trainer nun allerdings die Arbeit in Mainz auf.

"Sicherlich ist dies eine kuriose Situation im Fußball: Vor einer Woche war ich noch Trainer in Köln, nun werde ich in Mainz als Chefcoach vorgestellt. In diesem Geschäft kann es manchmal schnell gehen, besonders wenn es einfach passt", meinte Beierlorzer zu den sich zuletzt überschlagenden Ereignissen: "Der 1. FSV Mainz 05 ist ein besonderer Verein, eine Erfolgsgeschichte, vor der ich den größten Respekt habe."

Beierlorzer erklärt seinen Plan für Mainz 05

Der neue Trainer gab auch erste Einblicke in seine Pläne mit dem Klub: "Beim FSV lebt man eine klare Fußballphilosophie, und diese deckt sich mit meiner: Wir wollen aktiven Fußball spielen mit hohem läuferischen Einsatz und großer Leidenschaft. So können wir die Fans begeistern. Ich freue mich darauf, mein Team und den gesamten Verein kennen zu lernen und ein Teil von Mainz 05 zu werden." Die Mainzer waren enttäuschend in die Saison gestartet. In den letzten Partien unter Schwarz kassierte das Team eine 0:8-Pleite bei RB Leipzig und eine 2:3-Heimniederlage gegen Aufsteiger Union Berlin. im Klassement steht der Verein auf dem Relegationsrang.

